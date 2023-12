Wiener Obdachlosen-Morde geklärt? Jugendlicher (17) stellte sich nun

Am 12. Juli, am 22. Juli und am 9. August geschahen die Schreckenstaten in Wien. Während die beiden Opfer vom 12. Juli und 9. August, ein 56-Jähriger und ein 55-Jähriger, nur noch tot geborgen werden konnten, überlebte eine 51-jährige Frau nur knapp. Auf sie alle wurde brutal mit einem Messer eingestochen. Am letzten Tatort, wo der 55-jährige Obdachlose verstarb, gab es dann allerdings Videoaufnahmen – die Polizei veröffentlichte diese und sprach ein Kopfgeld für Hinweise in der Höhe von 10.000 Euro aus.

Bis in die Nacht hinein verhört

Fünf Monate, nachdem die Serie begonnen hatte, sei er nun jedoch auf eine Polizeiinspektion gegangen und habe sich gestellt, heißt es in Medienberichten. Es soll sich dabei um einen erst 17-Jährigen handeln. Am gestrigen Montag, den 11. Dezember, sei er bis in die Nacht hinein verhört worden und soll gestanden haben. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.