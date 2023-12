Mit 115 km/h durch A2-Baustelle gerast: 18-Jähriger ist Schein los

Veröffentlicht am 12. Dezember 2023, 08:02 / ©Ewald Fröch-stock.adobe.com

Gestern Abend hat die Autobahnpolizeiinspektion Klagenfurt Lasermessungen im Bereich der Baustelle auf der A2 beim Knoten Klagenfurt West in Richtung Wien durchgeführt. Um 20.30 Uhr trauten sie ihren Augen dann nicht, als ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer beim dortigen 60er mit 115 km/h bei ihnen vorbeiraste. Dieser konnte daraufhin in Klagenfurt angehalten werden, der Führschein wurde ihm noch an Ort und Stelle abgenommen. Er wird auch angezeigt.

Villacher fährt mit 113 km/h durch Baustellenbereich

Nur kurze Zeit später, gegen 22 Uhr, haben sie dann an der selben Stelle einen 44-jährigen Villacher mit 113 km/h gemessen. Auch er konnte nach Nachfahrt in Klagenfurt angehalten werden. Ihm wurde ebenfalls der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen und Anzeige erstattet.