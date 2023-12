Mann spricht in Lokal mit junger Frau – plötzlich meldet sich sein Handy

Gestern Abend, gegen 21.15 Uhr, hat ein 29-jähriger Villacher einem 54-jährigen Klagenfurter in einem Lokal in der Landeshauptstadt diesem die Bankomatkarte gestohlen, um danach in einer Bank hunderte Euro abzuheben. In der Zwischenzeit wurde der Klagenfurter von der Freundin des 29-Jährigen abgelenkt. Als der 54-Jährige aber plötzlich eine Handybenachrichtigung von der Abhebung erhielt, konfrontierte er die Freundin des Diebes, woraufhin diese flüchtete.

29-Jähriger wurde dann zur Polizei beordert

Der 54-Jährige verfolgte sie und rief die Polizei, die im Zuge einer sofortigen Fahndung sie anhalten konnte. Diese konnte den 29-Jährigen dann telefonisch davon überzeugen, zur Polizei zu kommen. Dort gab er den Beamten die Bankomatkarte und das Bargeld. Er wird nun der Staatsanwaltschaft angezeigt.