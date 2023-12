3-jähriges Kind stürzte drei Meter in die Tiefe

Veröffentlicht am 12. Dezember 2023, 10:09 / ©Österreichisches Rote Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberger

Gegen 18.45 Uhr war ein 37-jähriger österreichischer Vater damit beschäftigt, Heu durch eine Futterluke in den darunter liegenden Stall zu werfen. Während er arbeitete, befanden sich sein 3-jähriger Sohn und dessen älterer Bruder bei ihm.

Das Kind ist verletzt

Der Kleine versuchte in der Nähe seines Vaters, am Rand der Luke festhängendes Heu hinunterzutreten, verlor jedoch das Gleichgewicht und stürzte dabei etwa 3 Meter tief durch die Luke auf den mit Heu bedeckten Stallboden. Sofort nach dem Vorfall wurde eine Erstversorgung durch Rettungskräfte eingeleitet. Das Kind wurde verletzt und wurde in die Klinik Innsbruck gebracht.