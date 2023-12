Nach einem Monat: Trinkwasser in Maria Saal endlich wieder genießbar

Am 17. November hat die Marktgemeinde Maria Saal eine Warnung an ihre Bürger ausgegeben, dass das Trinkwasser in einigen Ortschaften verunreinigt wurde. Die Einwohner hatten es von da an drei Minuten lang abkochen müssen, ehe sie es verwenden konnten – wir haben berichtet.

„Abkochen ist nicht mehr notwendig“

Was mit den Worten „bis auf Weiteres“ angekündigt wurde, dauerte schlussendlich in einigen Straßen und Ortschaften fast einen Monat lang. Das Trinkwasser entspreche mittlerweile aber wieder den Anforderungen. „Die Maßnahme des vorherigen Abkochens ist nicht mehr notwendig“, heißt es in einem Facebook-Posting der Marktgemeinde.