„Nach“ Corona: Kärntner Wirtschaftswachstum hat 2022 Fahrt aufgenommen

„Im Jahr 2022 prägten starke Aufholeffekte bei den Dienstleistungen – insbesondere im Tourismus – die regionale Wirtschaftsentwicklung. Davon profitierten vor allem Salzburg und Tirol. Das Wachstum in der Industrie hat sich hingegen nach dem Höhenflug im Jahr davor in einigen Bundesländern 2022 bereits wieder eingebremst“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Herstellung von Waren in Kärnten als wichtiger Motor

Auch in Kärnten konnte allerdings ein starkes Wirtschaftswachstum verzeichnet werden. Hierzulande spielte die Herstellung von Waren eine bedeutende Rolle beim realen Anstieg des Bruttoregionalprodukts von 6,7 Prozent. Wie im Vorjahr lag dies insbesondere am Bereich Elektronik. Das südliche Bundesland profitierte 2022 darüber hinaus von den Anstiegen im Tourismus, allerdings fiel der Aufholeffekt geringer als in Tirol und Salzburg aus: In Kärnten war dieser Bereich aufgrund des Sommertourismus während der Pandemie nicht so stark eingebrochen, erklärt die „Statistik Austria“.