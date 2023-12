Hier kannst du gemeinsam mit anderen auf das Christkind warten!

Deshalb erteilt es dem Flughafen Graz regelmäßig den Auftrag, für Unterhaltung und weihnachtliche Einstimmung zu sorgen. Und wenn das Christkind Aufträge verteilt, so sind diese ernst zu nehmen und auszuführen.

Zwei jährliche Traditionen zu Weihnachten

„Inzwischen leben wir am Flughafen Graz zu Weihnachten zwei Traditionen,“ erzählen Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, die Geschäftsführer des Flughafen Graz. „Die eine ist natürlich die Veranstaltung „Warten aufs Christkind“ selbst, die bei jung und alt beliebt ist; die zweite ist die Spendenaktion, zu der wir an diesem Tag immer aufrufen. In diesem Jahr gehen die gesammelten Spenden an den Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich“.