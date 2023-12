Du weist nicht was du schenken sollst? Spende jetzt Blut und helfe

Veröffentlicht am 12. Dezember 2023, 12:19 / ©Montage: Canva

Landesgeschäftsführer Andreas Jaklitsch hat einen außergewöhnlichen Vorschlag parat: „In dieser festlichen Zeit, in der wir nach Bedeutungsvollem suchen, ist die Blutspende beim Roten Kreuz in der Steiermark ein Geschenk, das Leben rettet.“ Auch betont er die Wichtigkeit der Blutspende, insbesondere in der Vorweihnachtszeit.

Vor den Festtagen

Die Tatsache, dass Blut als lebenswichtige Ressource nicht synthetisch hergestellt werden kann, stellt nicht nur eine Herausforderung dar, sondern auch die Tatsache, dass die Winterzeit eine Zeit der Erkältungen ist, belastet den Blutvorrat in der Steiermark zusätzlich. „Für uns bedeutet dies, dass zahlreiche Blutspenderinnen und Blutspender ausfallen werden – insbesondere kurz vor den Feiertagen, wenn aufgrund von Urlauben sowieso mit einem Rückgang der Blutspenden gerechnet wird. Daher laden wir alle ein, die sich derzeit fit und gesund fühlen, noch vor den Festtagen Blut zu spenden“, so Jaklitsch.

Ich spende Blut, du rettest Leben

Eine Geste, die tief aus dem Herzen kommt. Für all jene, die noch auf der Suche nach dem perfekten Geschenk für die Liebsten sind, besteht nun die Gelegenheit, Solidarität zu verschenken. Besuche eine Blutspendeaktion in deiner Nähe und leiste im Namen der Liebsten eine Blutspende. Erhalte im Anschluss eine Weihnachtsspende-Karte zum Verschenken.

Blutgruppen B negativ und Null negativ

Landesgeschäftsführer Jaklitsch weist auf die besondere Relevanz der Blutgruppen B negativ und Null negativ hin. Diese Blutgruppen sind derzeit besonders gefragt und für viele Patienten lebensnotwendig. Menschen mit diesen Blutgruppen sind dazu eingeladen, vermehrt zur Blutspende zu kommen und somit ihre bedeutende Lebensrettung mit anderen zu teilen. Jede Spende leistet einen Beitrag, Leben zu retten. Wie aufwändig ist so eine Spende? Die Blutspende ist rasch erledigt! Einfach eine der zahlreichen Blutspendeaktionen in der Region aufsuchen, den Gesundheitsfragebogen ausfüllen, es folgt ein kurzer medizinischer Check und das Zulassungsgespräch. Die eigentliche Spende dauert unter zehn Minuten, danach gibt es noch Snacks und Getränke.