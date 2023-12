Streit eskaliert: Mann wollte Lebensgefährtin in den Bauch stechen

Veröffentlicht am 12. Dezember 2023, 13:09 / ©5 Minuten

Nach einem beunruhigenden Vorfall von häuslicher Gewalt in einer Wohnung in Wien-Ottakring wurde ein 29-jähriger Mann festgenommen, wie in Berichten der „Kronen Zeitung“ und des „Kuriers“ erwähnt wurde.

Er zückte ein Messer

Nachbarn reagierten auf laute Schreie aus der Wohnung und verständigten die Polizei. Die 20-jährige Frau berichtete den Beamten, dass ihr Ehemann während des Streits auf sie eingeschlagen habe und anschließend ein Messer gezogen habe, um sie in den Bauch zu stechen. Er verletzte sie an der Hand. Der Auslöser des Streits scheint die Alkoholisierung des Mannes gewesen zu sein. Die Frau untersagte dem Mann den Umgang mit ihrem gemeinsamen Baby. Dann wurde er wütend.

Der Mann wurde festgenommen

Die Polizei reagierte auf die Alarmierung der Nachbarn und nahm den 29-jährigen Serben fest. Er wurde mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot sowie einem vorläufigen Waffenverbot belegt. Bei der Festnahme stellten die Beamten außerdem Cannabis sicher.