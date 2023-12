Drei Jahre lang Heroin verkauft: Drogen-Dealer jetzt erwischt

Schon vor einer Woche, am 5. Dezember, wurde ein 39-jähriger Klagenfurter aufgrund einer Festnahmeanordnung an seiner Wohnadresse festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, von August 2020 bis eben zum 5. Dezember 2023 an zahlreiche Drogenkonsumenten Heroin und morphinhaltige Tabletten im Gesamtwert von mehreren tausend Euro verkauft zu haben. Der Tatverdächtige wurde nun in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.