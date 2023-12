Karten-Diebstahl: Polizei fahndet jetzt nach diesen beiden Männern

Der Fall ereignete sich am 17. September gegen 16.10 Uhr. Der 73-jährige Klagenfurter war gerade dabei, Bargeld in einer Bankfiliale abzuheben, als er von einem Mann angesprochen wurden. Bei diesem Ablenkmanöver gelang es dem Täter den Code zur Bankomatkarte auszuspähen und diese auch unbemerkt zu stehlen. Mit in der Bank war auch ein zweiter Täter, ein Komplize. Er nahm nach dem Diebstahl die Karte an sich und behob in einer anderen Bankfiliale einen dreistelligen Eurobetrag.

Fahndung mit Lichtbild

Nun, drei Monate später, fehlt noch immer jegliche Spur von den beiden. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete daher die Lichtbild-Veröffentlichung an. Wer also Hinweise zur Identität der Täter hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Heiligengeistplatz unter der Telefonnummer 059133/2583 melden.

