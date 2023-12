Handel-KV geht in die 6. Runde: Ist eine Einigung in Sicht?

Veröffentlicht am 12. Dezember 2023, 15:24 / ©GPA / Daniel Novotny

Die fünfte Runde der KV-Verhandlungen im Handel brachte wieder kein zufriedenstellendes Ergebnis. Daraufhin folgten Streiks am langen Einkaufswochenende – wir berichteten. Am Freitag, den 15. Dezember sollen die Gespräche über die Löhne im Handel fortgesetzt werden. Wird es diesmal zu einer Einigung kommen?

Keine Großproteste, nur kleine Aktionen

Die Gewerkschaft gibt bekannt: Am Freitagnachmittag sollen die Verhandlungen über den Handel-KV in die nächste Runde starten. Für Mittwoch und Donnerstag seien noch einige Streiks und Protestaktionen geplant, hieß es von der GPA. Megastreiks für Freitag wurden vorerst auf Eis gelegt, zuvor will man die Verhandlungen abwarten. „Die bisherigen Aktivitäten haben gezeigt, dass die Beschäftigten voll und ganz hinter uns stehen und auch der Großteil der Kundinnen und Kunden größtes Verständnis für die Anliegen der Handelsbeschäftigten aufbringen“, betont Helga Fichtinger, Chefverhandlerin der Gewerkschaft GPA.

Das fordert die GPA

„Die Ankündigung von Arbeitgeber-Verhandler Rainer Trefelik, den Unternehmen ohne kollektivvertragliche Einigung eine Gehaltserhöhung von 8 Prozent zu empfehlen, hat bei vielen Beschäftigen die Alarmglocken läuten lassen. Es gibt viele Anfragen bei uns, was das denn bedeuten würde“, sagt Fichtinger. Eine Empfehlung hat keinerlei rechtliche Verbindlichkeit und würde ein bewährtes System der sozialpartnerschaftlichen Gehaltsfindung, das wesentlich zum Erfolg der österreichischen Wirtschaft beigetragen hat, mutwillig großen Schaden zufügen. Die Leidtragenden wären die Beschäftigten, die vom Goodwill ihrer Arbeitgeber abhängig wären, wird von der GPA weiter ausgeführt. „Wir erwarten, dass die Arbeitgeber am kommenden Freitag, den 15. Dezember unseren Vorschlag für einen fairen, sozial ausgewogenen Abschluss aufgreifen und endlich den Weg für einen Abschluss frei machen. Die Angestellten des Handels dürfen nicht durch Uneinigkeit im Arbeitgebergremium im Stich gelassen werden“, so die Gewerkschafterin.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.12.2023 um 15:52 Uhr aktualisiert