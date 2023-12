Crash bei Europabrücke forderte eine verletzte Person

Bruck an der Mur

Veröffentlicht am 12. Dezember 2023, 18:02 / ©Montage: FF Bruck an der Mur Stadt

„Und wieder einmal ein Verkehrsunfall bei der Stadtausfahrt Bruck/Mur“, so heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr Bruck an der Mur Stadt. Zwei Fahrzeuge kollidierten an der Kreuzung bei der Europabrücke/Brucker Harfe. Es entstand ein leichter Sachschaden bei den Fahrzeugen, eine Person musste allerdings vom Roten Kreuz ins LKH Hochsteiermark eingeliefert werden. Die Feuerwehr war mit Brandschutzaufbau, Absicherungs- und Aufräumarbeiten beschäftigt.