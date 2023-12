Zu Silvester: Sind Feuerwerke heuer in Klagenfurt erlaubt?

In 19 Tagen ist Silvester. Traditionell dazu werden rund um Mitternacht Feuerwerke gezündet – aber nicht überall. Was früher einst ohne Probleme möglich war, wurde in den letzten Jahren in manchen Städten verboten. Das ist zum Beispiel in Villach der Fall: Aus diversen Gründen, den Umwelt-, Sicherheits- und Tierschutz betreffend, werden hier Feuerwerke zu Silvester verboten. Das teilte die Stadt Villach heute – also über zwei Wochen vor Silvester – auf Anfrage von 5 Minuten mit.

Müssen die Klagenfurter auch auf ein Feuerwerk verzichten?

Auch in Klagenfurt haben wir nachgefragt, ob heuer Feuerwerke erlaubt sein werden. Allerdings weiß man bei der Stadt, 19 Tage vor Silvester, noch nicht, wie die Regelung aussehen wird. „Ob Privatpersonen ein Feuerwerk machen dürfen, ist durchaus möglich, jedoch aktuell noch nicht geklärt. Es benötigt dazu eine eigene Verordnung, die – wenn – erst erlassen werden muss. Dies obliegt dem Bürgermeister“, heißt es von der Stadt auf Anfrage von 5 Minuten. Und wird die Stadt selbst dann ein Silvesterfeuerwerk zünden? Die Antwort lautet nein.

So wurde es die letzten Jahre geregelt

Zur Erinnerung: In den letzten Jahren war das Feuerwerk in Klagenfurt in der Zeit zwischen 23.30 und 0.30 Uhr erlaubt. Direkt im Stadtgebiet, in der Nähe von Kirchen, Krankenanstalten, Altersheimen und Tiergärten waren Feuerwerke strikt verboten. Wer sich der Verordnung widersetzte, dem drohte eine saftige Geldstrafe bis zu 3.600 Euro.

Warten auf Verordnung

Wer in Klagenfurt heuer zu Silvester also schießen will, sollte eventuell abwarten, bis die Verordnung erlassen wird. Immerhin könnte sich, wie die Stadt auch deutlich gemacht hat, die Regelung noch ändern. Verglichen mit den vergangenen Jahren wurde die Feuerwerks-Verordnung einige Tage vor Weihnachten erlassen. Bis alles fix ist, ist also noch Abwarten angesagt.