Wolkig und regnerisch: Der Mittwoch wird trüb

„Unter Tiefdruckeinfluss bleibt der Himmel die meiste Zeit des Tages wolkenverhangen und es regnet immer wieder. Am meisten Regen kommt dabei in den südlichen Landesteilen zusammen, deutlich weniger regnet es hingegen im Norden“, heißt es von den Experten der GeoSphere Austria. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 1000 und 1500 Metern Seehöhe. Im Süden kann es jedoch bei intensiven Niederschlägen bis etwa 600 Meter herab schneien. Der Wind soll kaum spürbar wehen. In der Früh sollen Temperaturen zwischen 0 und 6 Grad erwartet werden, im Verlauf des Tages sind sogar 3 bis 9 Grad möglich.