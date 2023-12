Der Mittwoch wird regnerisch, auch Schnee ist möglich

„Nach einem regnerischen Morgen wird es in der Obersteiermark am Vormittag und zu Mittag Niederschlagspausen geben. Im Laufe des Nachmittages werden Regen und Schneefall wieder häufiger und stärker“, so heißt es von den Experten der GeoSphere Austria. Am meisten regnen soll es in der Südsteiermark – hier soll es ganztags nass werden. Schnee wird auf den Bergen ab etwa 1300 Meter Höhe erwartet. Die morgendlichen Temperaturen erreichen nicht mehr als 1 bis 3 Grad, im Laufe des Tages können Höchstwerte von 2 bis 6 Grad gemessen werden.