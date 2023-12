Wow: Damian Letter ist Kärntner Judo-Meister

Kärntner Meister in der U21: Damian Letter.

Kärntner Meister in der U21: Damian Letter.

Veröffentlicht am 13. Dezember 2023, 08:54 / © Judo Landesverband Kärnten

Für den Judoverein St. Leonhard starteten die Zwillinge Benedikt und Damian Letter in der Altersklasse U21 und in der Allgemeinen Klasse.

Zwei Stockerlplätze erkämpft

Damian Letter konnte sich gegen alle sein Mitkämpfer behaupten und erkämpfte sich in der Altersklasse U21 erfolgreich den 1. Platz und ist somit Kärntner Meister. In der Allgemeinen Klasse konnte sich Damian den 3. Platz erkämpfen. Durch den verletzungsbedingten Trainingsrückstand konnte sein Bruder Benedikt Letter in der Altersklasse U21 nur den 4. Platz erreichen.