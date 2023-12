Schnee bis auf 800 Meter: Hier fallen heute Flocken vom Himmel

Die Wetteraussichten für den heutigen Mittwoch sind eher trüb. „Es regnet verbreitet und vor allem im Osten Kärntens schüttet es tagsüber anhaltend und kräftig“, so die Prognose von Geosphere Austria. Im Gespräch mit 5 Minuten wird ein Fachmann des meteorologischen Dienstes allerdings konkreter, denn: Noch im Laufe des Nachmittags könnten sich die Regentropfen in manchen Kärntner Regionen in Schneefall verwandeln.

Schnee bis auf 800 Meter

„Die Schneefallgrenze sinkt am Nachmittag rasch gegen 1.000 Meter Seehöhe“, weiß der Experte. Im Bereich der Karawanken könnte es stellenweise sogar bis auf 800 Meter weiß werden, bestätigt der Meteorologe. Erwartet werden Schneemengen von bis zu zehn Zentimeter in höheren Tallagen. Aber auch im Bereich rund um Bad Eisenkappel könnte es bis zu fünf Zentimeter schneien.

Auch in Villach und Klagenfurt?

„Nach Villach oder ins Klagenfurter Becken werden sich aber maximal ein paar Schneeflocken verirren. Ansonsten bleibt es bei Regen“, beruhigt der Sachkundige. Bereits am Donnerstag entspannt sich die Lage dann wieder. „Zwar stauen sich am Tauernhauptkamm dichte Wolken an, meist bleibt es aber trocken.“ Nur in Mallnitz oder Heiligenblut seien zum Wochenende hin noch einzelne Schneeschauer möglich.