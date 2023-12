19 Mal auf Frau eingestochen: 35-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

Veröffentlicht am 13. Dezember 2023, 09:35 / ©5 Minuten

Die Bluttat ereignete sich am 3. Juli 2023 in Wien. Der 35-Jährige war damals gerade erst aus Syrien zu seiner Frau nach Wien gekommen. Die 28-Jährige und die drei gemeinsamen Kinder befanden sich zu diesem Zeitpunkt nämlich schon seit zwei Jahren in Österreich. Bei einem Streit attackierte er seine Frau mit einem Küchenmesser. Mit 19 Stichen tötete er sie.

Versuchter Selbstmord

Danach versuchte er, Suizid zu begehen. Nachbarn fanden ihn im Innenhof des Wohnhauses und alarmierten die Polizei. Dabei wurde auch die Leiche der 28-Jährigen in der Wohnung gefunden. Für den 35-Jährigen ging es für längere Zeit ins Krankenhaus. Er ist seit je her querschnittgelähmt.

„Ehre gekränkt“

Wie der „ORF“ berichtet, gestand der Syrer den Mord. Die 28-Jährige soll damals gesagt haben, dass sie keine Liebe mehr für ihn empfindet. Als Reaktion griff der 35-Jährige zum Messer. Sie hatte mit diesen Worten seine „Ehre gekränkt“. Auch vor Gericht will der Angeklagte sich schuldig bekennen. Es gilt die Unschuldsvermutung.