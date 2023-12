Musikalisch durch die Weihnachtszeit mit „Swinging Christmas“

Veröffentlicht am 13. Dezember 2023, 09:43 / ©Elisabeth Drolle

Mit „Last Christmas“, „You are the world“, „driving home for Christmas” sowie vielen weiteren weihnachtlichen Ohrwürmern begeisterten die Musiker unter der Leitung von Karoline Martl das Publikum.

Premiere für die Bläserklasse

Der Höhepunkt des Abends war der allererste Auftritt der Bläserklasse der Musikschule Arnoldstein. Obmann Marius Egger bedankte sich bei Bürgermeister Reinhard Antolitsch und Kulturreferentin und Vizebürgermeisterin Michaela Scheurer für die Unterstützung seitens der Marktgemeinde Arnoldstein und wünschte im Namen aller Musiker allen Zuhörer eine besinnliche Adventzeit.