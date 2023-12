Festnahme: Fahndung nach zwei Schleppern zum Teil erfolgreich

Veröffentlicht am 13. Dezember 2023, 09:49 / ©BMI / Gerd Pachauer

Szenen, wie im Film, spielten sich am Dienstagabend im Bezirk Völkermarkt ab. Dort entzogen sich gleich zwei Lenker der Grenzkontrolle am Seebergsattel. „Sofort nahmen die Polizisten die Verfolgung auf und konnten wenige Minuten später eines der Fahrzeuge am Straßenrand der B82 Seebergbundesstraße auffinden“, erklärt man seitens der Landespolizeidirektion nun. Allerdings war das Auto leer. Es befanden sich keine Personen mehr darin.

Ein Schlepper aufgegriffen

Daraufhin wurde – wie berichtet – eine Fahndung eingeleitet, an der sich mehrere Polizeistreifen beteiligten. „Darunter auch die Schnellen Reaktionskräfte und eine Diensthundestreife“, so die Beamten weiter. In der Nähe des Fahrzeugs wurden insgesamt zehn Männer, allesamt syrische Staatsbürger, angetroffen. Wenig später wurde auch einer der Fahrzeuglenker – ein 24-jähriger Rumäne – wegen Verdachts der Schlepperei festgenommen. „Er wird im Laufe des heutigen Tages von Beamten des Landeskriminalamtes einvernommen“, teilt die Polizei mit. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die vermutlich geschleppten Männer wurden auf die Fremdenpolizeiinspektion Klagenfurt gebracht. Die Fahndung nach dem zweiten Wagen verlief bisher negativ.