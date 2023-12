2,5 Promille: Lenker (22) krachte gegen Verkehrszeichen

Es war ein 22-jähriger Tscheche, der sich mit 2,46 Promille hinters Steuer setzte. Als er von Flachau in Richtung Wagrain fuhr, kam er mit dem Auto von der Fahrbahn ab, bretterte über eine Verkehrsinsel und prallte letztlich gegen ein Verkehrszeichen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein abgenommen. Er wird angezeigt.

Von Unfallstelle geflüchtet

Bei einem weiteren Unfall verunfallte ein 47-jähriger Salzburger in St. Martin in Lungau. Sein Alkotest zeigte 0,88 Promille an. Der 47-Jährige war mit seinem Auto ins Schleudern geraten und in weiterer Folge über eine Böschung abgestürzt. Das Auto kam seitlich liegend zum Stillstand. Nach dem Unfall flüchtete der Salzburger noch von der Unfallstelle. Er wurde aber letztlich ausgeforscht.

In Feld gelandet

Ein 69-jähriger Einheimischer kam mit seinem Auto auf der Gasteiner Straße von der Fahrbahn ab. Das Auto kam nach ca. 100 Metern, in einem angrenzenden Feld, zum Stillstand. Der Beifahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Alkomattest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Der 69-jährige Pongauer wird angezeigt.