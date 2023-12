Frau bei Zimmerbrand ums Leben gekommen

Veröffentlicht am 13. Dezember 2023, 11:06 / ©Pexels / SİNAN ÖNDER

Am heutigen Mittwochmorgen, dem 13. Dezember, gegen 8 Uhr, brach in einer Wiener Wohnung ein Feuer aus. Es handelte sich um einen Schwelbrand mit enormer Hitzeentwicklung. Hausbewohner hatten den Brand bemerkt und alarmierten die Einsatzkräfte. Zuvor versuchten sie noch selbst, in die Wohnung der Frau zu gelangen, aber wegen der enormen Hitze war das nicht möglich. Erst der Feuerwehr gelang es, die Bewohnerin zu retten. Sie wurde reanimiert, aber leider ohne Erfolg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.12.2023 um 11:11 Uhr aktualisiert