Kaputte Heizung löste Schwelbrand aus

Veröffentlicht am 13. Dezember 2023, 11:10 / ©FF Gmünd in Kärnten

Der 45-jährige Besitzer aus dem Bezirk Spittal an der Drau bemerkte eine Störungsmeldung an der Heizung sowie eine Rauchentwicklung im Heizraum. In der Folge verständigte er den Rauchfangkehrer und die Feuerwehr. Sofort rückten 35 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Malta, Dornbach und Gmünd in Kärnten zum Einsatz aus. Rasch konnten sie den Schwelbrand löschen. „Ursache für den Brand dürfte eine Überhitzung des Schneckenmotors gewesen sein, wodurch die Isolierung des danebenliegenden Boilers vergloste“, heißt es seitens der Brandermittler. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.