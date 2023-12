Weihnachtliche Paketflut: Post liefert über 1,4 Millionen Geschenke täglich

Der Tagesrekord für den Dezember 2023 liegt bei über 1,4 Millionen Paketen. Zum Vergleich: An einem durchschnittlichen Tag im Jahr 2023 stellt die Post knapp 700.000 Pakete zu.

Schnelle Lieferung trotz Rekordzustellung

„Zu Weinachten dürfen sich die Postler zurecht als ‚Team Christkind‘ bezeichnen! Mit über 1,4 Millionen Paketen an einem Tag haben wir einen absoluten Mengenrekord aufgestellt. Durch den Ausbau unserer Sortierkapazitäten und das neue Paket-Logistikzentrum in Wien können wir solche Rekordmengen heute fast im Normalbetrieb bewältigen. Unsere Kunden erhalten immer die gewohnt hohe Qualität der Post. Auch aktuell stellen wir 97 Prozent aller Pakete am ersten Werktag nach der Aufgabe zu“, erklärt Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket und Logistik der Österreichische Post AG.

Knapp 18 Millionen Pakete in der Weihnachtszeit

Hohe Sendungsmengen wie in den vergangenen Tagen sind auch weiterhin bis Heiligabend zu erwarten. Insgesamt rechnet das Unternehmen in der Adventzeit mit bis zu 56 Millionen Briefen und Weihnachtskarten, allein im Dezember rechnet die Post mit rund 17,6 Millionen Paketen, ein Plus von mehr als sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Um diese Mengen an Paketen und Briefen zu bewältigen, hat die Post über 1.200 zusätzliche Arbeitskräfte im Einsatz.