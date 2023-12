Konserven werden knapp: Rotes Kreuz ruft dringend zum Blutspenden auf

„Die Lage ist ernst“, betont Kärntens Rotkreuz-Präsident Martin Pirz. Die Lagerbestände der Blutkonserven seien zu niedrig, da viele Blutspender knapp vor den Feiertagen ausfallen würden. Der Grund seien oftmals Grippeerkrankungen sowie Infektionen mit Covid-19 – „und das, wo wir aufgrund von Urlauben ohnehin bereits mit weniger Blutspenden rechnen“, so Pirz. Die Blutspendezentrale des Roten Kreuzes ersucht die Kärntner Bevölkerung deshalb dringend um Mithilfe: „Wir bitten alle, die sich gerade fit und gesund fühlen, jetzt noch vor den Festtagen Blut zu spenden. Nach einer leichten Erkältung darf man bereits nach sieben Tagen wieder spenden!“

Blutbedarf macht keine Weihnachtsferien

Vor der Blutspende sei ein Gesundheitsfragebogen auszufüllen, danach folge noch ein kurzer medizinischer Check und ein Abklärungsgespräch. „Die eigentliche Spende dauert unter zehn Minuten, danach gibt es noch Snacks und Getränke und für alle, die sich jetzt noch vor Weihnachten zum Spenden entscheiden“, so der Rotkreuz-Präsident, der betont, dass Blut ein wichtiges Notfallmedikament ist, das in Österreich alle 90 Sekunden benötigt wird. Denn was viele nicht wissen: Ein Großteil der Blutprodukte wird für die Behandlung schwerer Krankheiten, wie zum Beispiel bei Krebstherapien, Anämie, aber auch unter anderem bei Herz-, Leber- oder Nierenerkrankungen verwendet. Da Blutkonserven aber maximal 42 Tage haltbar sind, ist eine kontinuierliche Aufbringung des Notfallmedikaments erforderlich. Doch genau das sei aktuell äußerst schwierig.

Appell zum Blutspenden

Das Rote Kreuz appelliert daher dringend an die Kärntner Bevölkerung, in den nächsten Tagen und Wochen Blut zu spenden. Nur so könne ein Blutnotstand verhindert und kranken und verletzten Menschen weiterhin geholfen werden. „Spendet jetzt Blut und rettet Leben! Motiviert auch eure Freunde, Bekannten und Familienmitglieder zur Blutspende. Es kommt auf jede und jeden Einzelnen an, denn jeder Tropfen zählt“, so Pirz abschließend.

Häufig gestellte Fragen: Muss ich beim Blutspenden nüchtern sein? Nein. Spender sollten nicht nüchtern zur Blutspende kommen. Es wird sogar empfohlen, vorher eine fettarme Mahlzeit einzunehmen. Welche Kriterien muss ich erfüllen, um Spenden zu dürfen? Blut spenden dürfen Personen vom 18. bis zum 70. Geburtstag, die gewisse gesundheitliche und gesetzlich festgelegte Kriterien erfüllen. Erstspender dürfen zum Zeitpunkt ihrer ersten Spende das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und das Körpergewicht muss mindestens 50 Kilo betragen. Frauen dürfen 4 bis 5 Mal pro Jahr, Männer bis zu 6 Mal pro Jahr Blut spenden. Zwischen zwei Vollblutspenden müssen jedoch mindestens acht Wochen liegen. Unter anderem folgende Gründe könnten die Spendetauglichkeit einschränken: Fieberblase

Erkältung / Grippeerkrankung

Allergien

Antibiotika

Diabetes

Operationen

Zahnarzt

Medikamenteneinnahme (z. B. Antibiotika)

Impfungen

Auslandsaufenthalte (z. B. Urlaube in Tropen- & Malaria-Gebieten)

Erkrankungen (z. B. Herz-Kreislauf, Diabetes, Hepatitis, Krebs)

Endoskopien

Zeckenbisse Viele dieser Rückstellungsgründe gelten nur zeitlich begrenzt, z. B. einige Wochen oder Monate nach einer erfolgten medizinischen Behandlung oder nach Rückkehr aus einem Malariagebiet. Wer mit seiner Blutspende helfen möchte, sich aber über die Spendetauglichkeit unsicher ist, kann sich für Fragen an die österreichweit kostenlose Servicenummer des Österreichischen Roten Kreuz wenden: 0800 190 190 (von Mo-Do 08:00-18:00 Uhr, Fr 08:00-14:00). Weitere Informationen gibt es auch unter www.blut.at Muss ich einen Ausweis zum Blutspenden mitbringen? Ja, zur Blutspende ist ein amtlicher Lichtbildausweis notwendig. Wo kann ich spenden? Blutspendetermine in den nächsten zwei Tagen: Heute, 13. Dezember: Von 15.30 bis 20 Uhr 9754 Steinfeld, Gemeindeamt

9421 Eitweg, Volksschule

9853 Gmünd, Gemeindeamt Morgen, 14. Dezember 2023: von 15.30 bis 20 Uhr 9470 St. Paul/Lavanttal, Ortsstelle Rotes Kreuz

9558 Liebenfels, Kulturhaus

9620 Hermagor, Rotkreuz-Bezirksstelle Weitere Blutspendetermine findet ihr unter www.gibdeinbestes.at

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.12.2023 um 12:19 Uhr aktualisiert