Wirtin überfahren: Grazer Teenager müssen vor Gericht

Die Tat ereignete sich im August 2023: Die beiden Jugendlichen aus Graz, 16 und 17 Jahre alt, waren in einem Lokal in Linz, Oberösterreich, essen. Sie haben auf ihrer Flucht die Wirtin des Lokals in einem weißen SUV überfahren und sie einfach liegen gelassen. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera führten die Spur der Ermittler in die Steiermark. Das Auto gehörte nämlich der Mutter der 16-Jährigen.

Nach Kroatien geflüchtet

Gegen das Teenie-Pärchen wurde ein EU-weiter Haftbefehl erhoben. Einige Tage später wurden die beiden schlussendlich auch in Kroatien gestellt. Ende August wurde dann die Untersuchungshaft über die Jugendlichen verhängt – 5 Minuten berichtete. Demnächst geht es für die beiden dann vor Gericht. Ihnen drohen dabei bis zu zehn Jahre Haft.

Anklage steht

Wie die „Krone“ heute berichtete, steht eine Anklageerhebung kurz bevor. Die Anklage ist grundsätzlich fertig, aber noch nicht rechtskräftig. Einen fixen Prozesstermin gibt es noch nicht. Es gilt die Unschuldsvermutung.