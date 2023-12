Neuschnee in der Steiermark: Hier wird es wieder weiß

Regen, Schnee und trübes Wetter. Aktuell versteckt sich die Sonne hinter den Wolken. In manchen Teilen der Steiermark können wir mit einigen Zentimeter Schnee rechen. Doch nicht das ganze Land darf sich über einen Besuch von Frau Hölle freuen.

Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee

Der Mittwoch zeigt sich in der Steiermark bislang eher von einer regnerisches Seite. In der Obersteiermark gibt es jedoch zu Mittag eine kurze Niederschlagspause. Vor allem im Norden des Landes wird in den nächsten Tagen mit Schnee gerechnet. „In den nördlichen Höhen im Mariazellerland erwarten wir circa 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee“, erklärt Meteorologe Martin Kulmer gegenüber 5 Minuten. Die Schneefallgrenze liegt aktuell noch bei rund 1.300 Meter und soll bis kommenden Freitag immer weiter sinken. Bis in die Täler können die ein oder anderen Flocken fallen. Aktuell hält sich das Wetter noch anhaltend beständig. Die Wahrscheinlichkeit, dass er Schnee in den Tagen danach auch liegen bleibt ist momentan noch hoch.

Im Süden bleibt es „warm“

Im Süden hingegen ist es deutlich wärmer. „Lediglich die Nordseite der Steiermark darf sich über Schnee freuen. Im Süden sind wir davon weit weit weg“. führt Kulmer weiter aus. Im Südlichen Alpenhauptkamm regiert der Regen. Trotz der frostigen Kälte in der Nacht, bleiben die Temperaturen tagsüber im Plus. „Der Regen lässt den Schnee in den nächsten Tagen im Süden eher wegschmelzen“, gibt der Meteorologe der GeoSphere Austria abschließend bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.12.2023 um 12:31 Uhr aktualisiert