Mietpreisdeckel kommt fix: Wer davon profitiert

Kategoriemieten werden in Österreich für Mietverträge eingehoben, die vor 1994 abgeschlossen wurden. Sie sind an die Inflation gekoppelt und werden immer dann angepasst, wenn die Teuerungsrate die Fünf-Prozent-Schwelle überschreitet. Dadurch dass die Teuerung so enorm zugelegt hat, kam es zuletzt mehrmals jährlich zu einer Erhöhung der Mieten für Altbau-Wohnungen. Je nach Ausstattung werden die Kategoriemieten in die Kategorien A bis D eingeteilt. Mehr dazu findest du hier.