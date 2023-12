Nachbarskind (10) vergewaltigt: 44-Jähriger zeigt sich geständig

Veröffentlicht am 13. Dezember 2023, 13:46 / ©Pexels.com

Der Angeklagte und das Opfer lebten in einer Flüchtlingsunterkunft und waren Nachbarn. An jenem Tag im Juli 2023, als es zur Vergewaltigung kam, wollte der zehnjährige Bub sich nur einen Staubsauger ausborgen. Der 44-Jährige nutzte die Situation aus und verging sich an dem Kind. Wie der Bruder des Buben vor Gericht aussagte, sei sein kleiner Bruder nach dem Vorfall total verstört und verweint wieder nachhause gekommen.

„Es war ein Fehler“

Tatsächlich dürfte es nicht der erste Missbrauchsversuch vonseiten des Syrers gewesen sein. Die beiden Male davor konnte der Bub aber weglaufen. Vor Gericht stritt der 44-Jährige alles ab, knickte aber schließlich ein und gestand. Er selbst habe acht Kinder. Seines Erachtens war der sexuelle Missbrauch lediglich ein Fehler. Er habe gedacht, der Bub sei bereits 14 oder 15 Jahre alt. Ein Urteil dürfte noch heute Nachmittag verkündet werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.