Klagenfurt will 90 Prozent des Paket-Zustellverkehrs einsparen

In der Pilotphase stellt das Unternehmen „Tamburi“ in den nächsten Wochen 60 für alle Zustelldienste nutzbare Paketkästen auf. In der Folge soll ein dichtes Netz entstehen, welches durchschnittlich weniger als 100 Meter zu jeder Wohnadresse entfernt sein soll. Die „Tamburi“-Paketkästen sind batterieautark und auch Versand und Rückversand sind möglich. Für Standortpartner und Bürger der Stadt sind die Paketkästen gratis. Auch lokale Händler sollen ohne Mehrkosten viel schneller liefern können, als überregionale Online-Shops.