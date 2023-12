Untergetauchter Lego-Betrüger jetzt von der Polizei gefasst

Veröffentlicht am 13. Dezember 2023, 14:30 / ©BMI/Maria Rennhofer-Elbe

Gestern Abend, gegen 22.30 Uhr, konnten Polizeibeamte aus den Bezirken Klagenfurt und Klagenfurt Land einen 26-jährigen Klagenfurter festnehmen. Dieser war in den letzten Wochen untergetaucht. Gegen ihn wurde eine Anordnung zur Festnahme vom Landesgericht Klagenfurt erlassen – er konnte in einer Klagenfurter Wohnung angetroffen und festgenommen werden. Nun hat man ihn in die Justizanstalt eingeliefert.

Lego-Betrüger hat etwa 500.000 Euro Schaden angerichtet

Bei dem Mann handelt es sich um den berüchtigten Lego-Betrüger, der unter anderem Sand statt Lego verschickt haben soll. Weltweit soll er Kunden betrogen haben – die Schadenssumme: Etwa 500.000 Euro. Mehr Infos zu diesem Fall findet ihr hier.