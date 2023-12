11.500 Artikel wechselten Besitzer bei Kärntner Wintersportbörsen

Veröffentlicht am 13. Dezember 2023, 15:24 / ©KK/ AK_Thomas Hude

Ein eindeutiger Beweis dafür, dass der Bedarf an preisgünstigen Wintersportartikeln nach wie vor groß ist, belegt die Bilanz der Wintersportbörsen der Arbeiterkammer Kärnten. In vier Bezirken und an insgesamt vier Wochenenden im November und Dezember haben 11.414 Wintersportartikel zu moderaten Preisen ihren Besitzer gewechselt.

Seit 29 Jahren beliebt

Mit Schi, Snowboard, Schlitten, Sportbekleidung, Schlittschuhen und vielem mehr konnte heuer insgesamt ein Umsatz von 490.000 Euro erzielt werden. Die Wintersportbörsen der Arbeiterkammer Kärnten fanden heuer zum 29. Mal statt. „Nur Wenige können sich jedes Jahr brandneue Wintersportartikel für sich oder ihre Kinder leisten. Mit den Wintersportbörsen hilft die AK Kärntner Familien beim Sparen“, freut sich Günter Goach, Präsident der AK Kärnten, über den großen Erfolg und erklärt: „Dieses Service kommt jetzt schon seit 29 Jahren gut an und die AK wird auch weiterhin dafür sorgen, dass Wintersportartikel zu erschwinglicheren Preisen erhältlich bleiben.“

