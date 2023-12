Freie Schulwahl ab Herbst: Völkermarkt startet neues Bildungskonzept

Veröffentlicht am 13. Dezember 2023, 16:05 / ©Büro LR Fellner

Zwei Jahre lang haben sich die Mittelschulen im Bezirk Wolfsberg gemeinsam neue Profile erarbeitet. Das Ziel: Ein zugleich auf die Stärken und Talente der Schüler wie auch auf die Chancen der Region abgestimmtes Bildungsangebot.

Talente und Stärken sollen gefördert werden

Eine große Aufgabe, die nun Früchte tragen soll, wie Bildungsreferent Landesrat Daniel Fellner unterstreicht. „Die Möglichkeit, die beste Ausbildung zu erfahren, ist das, was wir unserer Jugend auf ihren weiteren Lebensweg mitgeben können. Ein solides Fundament, das ihre Stärken und Talente berücksichtigt und ihnen eine ansprechende und auch freudvolle Schulzeit ermöglicht, soll unser Ziel sein. Und die Basis dafür wird hier in einem Vorzeigeprojekt geschaffen“, so Fellner. Der Startschuss für das neue Schulangebot soll im kommenden Schuljahr erfolgen. Die Einschreibung dafür ist im Februar.

Jedes Kind besucht Schule der Wahl

Das Bildungsangebot der Mittelschulen im Bezirk Völkermarkt wird damit künftig auf die Bedarfslage der Region und das pädagogische Konzept ausgerichtet. Das gewährleistet auch, dass jedes Kind künftig die Möglichkeit hat, eine Schule seinen eigenen Stärken und Talenten entsprechend, zu wählen. Dafür soll der Schulsprengel im Bezirk aufgehoben werden. Das bedeutet: Jeder Schüler des Bezirks kann künftig die Schule der Wahl besuchen. Eine gesetzliche Änderung ist geplant. Bis es soweit ist und das Gesetz in Kraft tritt, können die Erziehungsberechtigten beim Schulgemeindeverband den Antrag stellen, dass ihr Kind als Gastschüler die gewünschte Schule besuchen wird.

Premiere in Österreich

Bildungsdirektorin Isabella Penz hebt die Arbeit der Schulleiter hervor, die ohne Zweifel „der Schlüssel zu einer erfolgreichen, chancengebenden und selbstverantworteten Schule sind“. Von Seiten der Bildungsdirektion wurde eine multiprofessionelle Arbeitsgruppe eingerichtet. Sabine Sandrieser, Landesschulinspektorin, hebt den gemeinsamen Weg, den die Mittelschulen beschritten haben, um das neue Bildungsangebot zu gestalten, hervor. „Österreichweit ist es das erstes Mal, dass sich alle Mittelschulen eines Bezirks gemeinsam überlegt haben, wie man Mittelschulen stärken und gleichzeitig alle Standorte absichern kann.“ Lieselotte Wölbitsch, Pädagogische Hochschule Kärnten, verwiest auf die Bedeutung der Schulwahl für Eltern: „Im Rahmen des Projektes führten wir Umfragen durch, unter anderem wollten wir wissen, welche Entscheidungsfaktoren Erziehungsberechtigte bei der Schulwahl in Betracht ziehen.“