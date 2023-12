Gegen Einsamkeit: Grazerin lädt ältere Frau zum Weihnachtsfest ein

„Nach meiner Scheidung habe ich das selbst erlebt – ich war plötzlich allein mit meiner Tochter. Niemand hat uns zu Weihnachten oder anderen Feiertagen eingeladen“, beschreibt Ursula W. die Situation in der sie sich damals, vor zehn Jahren, wieder fand. Die Enttäuschung war groß, doch dann hat sie sich auf die Suche nach Menschen gemacht, denen es ähnlich geht. Und ist schlussendlich über eine Facebook Gruppe gestolpert.

Die andere Seite

Die meisten Menschen in dieser Gruppe wohnen in Deutschland, doch man findet auch den einen oder anderen Österreicher darin. Zu Ursula fand im letzten Jahr eine ältere, alleinstehende Dame.„Ich kenne das Gefühl, wenn man zu Weihnachten allein ist.“ Und weil sie „diese andere Seite“ kennt, hat Ursula beschlossen selbst die Initiative zu ergreifen und jemanden, der zu Weihnachten sonst ebenso allein wäre, einzuladen. „Wir haben gemeinsam Raclette gegessen und die Kerzen am Christbaum angezündet“, erzählt Ursula. Und weil der Abend damals so nett war, kommt dieselbe Dame auch heuer wieder zu Besuch.

(Schein)heiliger Abend?

„Ich finde diese Vorstellung von Weihnachten verlogen. Die ganzen Hollywood Filme spielen uns etwas vor, dass es in Wirklichkeit nicht gibt“, kritisiert Ursula W. die Scheinheiligkeit am weihnachtlichen Miteinander. Daher lädt sie nun Menschen am Heiligen Abend ein, auch ihrer Tochter zuliebe. „An jedem anderen Abend ist man vielleicht sogar froh, wenn man allein sein kann. Aber an diesem einen Abend gibt die Gesellschaft etwas anderes vor.“ Das Bild von der großen Familie am Weihnachtstisch ist Ursula ein Dorn im Aug: „Es wird befeuert von der Film- und Werbeindustrie.“ Doch Ursula weiß, dass die Realität auch anders aussehen kann.

„Ich wollte es besser machen.“

Auch Holger Jacob, der Gründer der Facebook-Gruppe „Weihnachten allein? Nein das muss nicht sein!“ kennt diese Realität. Tausende Mitglieder bestätigen die Notwendigkeit solcher Gruppen. An Heiligabend ist das Alleinsein besonders hart. Doch es finden sich darin nicht nur Menschen, die Anschluss suchen, sondern auch Menschen, die an den Feiertagen gerne das Miteinander in ihrem Zuhause teilen möchten. Menschen, die damit den wahren Sinn von Weihnachten noch erkennen und leben. Auch Ursula W. ist mittlerweile eine von ihnen und sagt, dass sie den Schritt zur Gastgeberin aus der Enttäuschung über ihr eigenes Alleinsein gewagt hat: „Ich verstehe bis heute nicht, wieso uns niemand eingeladen hat. Und deswegen wollte ich es besser machen.“