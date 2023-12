Erster Weihnachts-Fem Pop-Up-Store öffnete in Graz seine Pforten

Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt – es gibt Snacks und coole Drinks. Inspirierende Workshops und Live-Musik runden das Angebot ab. Der Fem Pop-Up-Store, organisiert von V&M Die Steign KG, Gscheft, Green Market und der Rauchkuchl, ist durch ein Crowdfunding auf WeLocally ins Rollen gekommen. 86 Menschen haben mit 6.125 Euro dafür gesorgt, dass der Weihnachts-Fem Pop-Up-Store in diesem Jahr zum ersten Mal in Graz stattfindet.

©Mirjam Mieschendahl ©Mirjam Mieschendahl ©Mirjam Mieschendahl ©Mirjam Mieschendahl

Crowdfunding-Call: Brauchst du Unterstützung bei deinem Projekt?

Wenn Geld, helfende Hände oder Raum zur Umsetzung eines Vorhabens fehlen, kann

Crowdfunding das fehlende Puzzlestein zur Umsetzung sein. Damit noch mehr gute Ideen in

Graz das Licht der Welt erblicken, hat die Plattform WeLocally einen Crowdfunding Call

gestartet und lädt zur Einreichung ein. Bis zum 10. Januar 2024 ist die Einreichung der eigenen Ideen auf WeLocally.at möglich. Am 13. Januar 2024 wird bekannt gegeben, welche drei Projekte bei der Vorbereitung ihrer Crowdfunding Kampagne intensiv begleitet werden. Carina Wagner von WeLocally.at betont: „Crowdfunding ist eine geniale Möglichkeit, Vorhaben in die Umsetzung zu bringen und um das eigene Netzwerk und Sichtbarkeit aufzubauen. Aber ein erfolgreiches Crowdfunding steht und fällt mit einer guten Vorbereitung. Deshalb haben wir den Call auf WeLocally gestartet, um mehr lokale Macher in Graz bei ihrem Crowdfunding zu begleiten.” Alle, die ein konkretes Vorhaben haben, das sie umsetzen möchten, sind eingeladen, sich am Crowdfunding-Call zu beteiligen. Jedes mitmachende Projekt bekommt in jedem Fall eine Kurzberatung, lautet das Versprechen. Die Teilnahme am Crowdfunding-Call ist einfach: Auf der Crowdfunding-Startseite die Checkbox „Call“ ankreuzen, die Kampagne starten und die ersten drei Formularseiten ausfüllen. Schon ist man beim Call dabei! Zum Crowdfunding-Portal geht es hier.