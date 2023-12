„Hoher Stellenwert“: Obervellach bekommt Verbauung der Möll

Veröffentlicht am 13. Dezember 2023, 18:43 / ©Screenshot Google Street View

Die Starkregen- und Unwetterereignisse im diesjährigen Sommer richteten verheerende Schäden an und stellten die Kärntner Bevölkerung einmal mehr auf die Probe. „Umso deutlicher wird uns die Wichtigkeit des kontinuierlichen Ausbaus von Schutzvorrichtungen vor Augen geführt“, so Katastrophenschutzreferent Landesrat Daniel Fellner. Er betont: „Stetige Investitionen im Bereich des Hochwasserschutzes sind von ungeheurer Wichtigkeit im Hinblick auf zukünftige Naturkatastrophen, die uns in Kärnten unweigerlich wieder heimsuchen werden.“

Weitere Mittel bereitgestellt

Es sei, so Fellner, von großer Bedeutung, Präventivmaßnahmen zügig und konsequent fortzuführen, um die Kärntner Bevölkerung zu schützen und die Infrastruktur für die Zukunft zu rüsten. Im Zuge der letzten Regierungssitzung berichtet Landesrat Fellner von weiteren Mitten, die für den Hochwasserschutz bereitgestellt werden. Die Gesamtsumme von fast drei Millionen Euro wird aufgeteilt auf Bund, Landes- und Interessentenmittel.

Besonders hoher Stellenwert für Obervellach

In Obervellach werden nun Maßnahmen zum Schutz vor Gefahren eines Hochwassers durch die Möll, im Ortsbereich von Untervocken und im Bereich des Campingplatzes, umgesetzt. Das Projektgebiet reicht von der Einmündung Wunzenbach bis hin zur Einmündung des Kaponigbaches in die Möll. Die Verbauung hat aufgrund der Schutzwirkung für dicht besiedelte Bereiche in der Ortschaft Untervocken einen besonders hohen Stellenwert.