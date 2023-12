Für Zoe (5): Lavanttaler Musikerinnen veranstalten jetzt Spendenkonzert

Anna-Lena Kois und Waltraud Steinkellner sind im Lavanttal unter dem Namen “Saitenglick” bekannt. Die beiden Musikerinnen haben schon im vergangenen Jahr bei der schwer kranken Lina für leuchtende Augen gesorgt. Sie haben für das junge Mädchen nämlich bei einem ihrer Konzerte Spenden gesammelt, am Ende wurden es 2.000 Euro – mehr darüber hier. Und dieses Jahr wollen sie das selbe noch einmal machen.

Zoe hat Schwierigkeiten beim Gehen

„Auch heuer veranstalten wir am 23. Dezember wieder ein Benefizkonzert. Die heurigen Spenden kommen der kleinen Zoe aus der Steiermark zugute“, erklären die beiden Musikerinnen gegenüber 5 Minuten. Die 5-jährige Zoe leidet an Trisomie 21 und unter einer Muskelschwäche. „Sie geht leider ganz schwer und hat auch teilweise beim Essen und Reden Schwierigkeiten.“

©Saitenglick ©Saitenglick

„Wenn’s worm wird um’s Herz“

Das Konzert findet am 23. Dezember um 19 Uhr in der Kunigundkirche in Bad St. Leonhard statt. Mit den beiden Musikerinnen von Saitenglick werden auch die „Zweiklang Schwestern“ und Bläser aus Reichenfels auf der Bühne stehen. Das Konzert findet unter dem Titel „Wenn’s worm wird um’s Herz“ statt. Eintrittspreis gibt es keinen, man kann jedoch eine freiwillige Spende geben. Diese wiederum geht, wie bereits erwähnt, an die 5-jährige Zoe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.12.2023 um 20:27 Uhr aktualisiert