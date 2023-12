KV-Verhandlungen: Diese Menschen kämpfen noch um ihren Lohn

Schon in mehreren Branchen hat es in diesem Jahr Warnstreiks gegeben.

Schon in mehreren Branchen hat es in diesem Jahr Warnstreiks gegeben.

Veröffentlicht am 13. Dezember 2023, 20:51 / ©GPA / Daniel Novotny

Lange hat es gedauert, dann hat sich die Metallindustrie vor zwei Wochen doch noch auf eine Lösung im KV-Streit einigen können. Danach ging es mehr oder weniger Schlag auf Schlag, zahlreiche Bereiche folgten den Metallern. Und dennoch – gerade weil die Metaller mehrere Verhandlungsrunden brauchten – waren sie nicht die ersten mit einem Lohnabschluss. Vor ihnen war etwa noch die Sozialwirtschaft und die Brauereien, nach ihnen folgten unter anderem die Reinigungsbranche, das Bewachungsgewerbe, die Straßengesellschaften und kürzlich auch die Autobus- und Taxilenker.

Prominentes Beispiel Handel

Doch während einige Branchen ihre Lohnerhöhung bereits haben, kämpfen andere noch erbittert um den einen oder anderen Prozent. Prominentestes Beispiel derzeit ist wohl der Handel, bei dem sich weiterhin keine Einigung abzeichnet. Immerhin: Am Freitag wird weiter verhandelt.

Einige weitere KV-Abschlüsse stehen noch aus

Weiter keine Einigung gibt es auch bei der A1 Telekom und bei den Post- und den Fernmeldebediensteten. Auch in der IT-Branche geht derzeit nicht viel weiter. Dort bieten die Arbeitgeber eine Erhöhung von 6,25 Prozent, gefordert werden aber mindestens 9,25 Prozent. Man klafft also noch weit auseinander. Auch hier soll am Freitag weiterverhandelt werden.