Trotz Videoauswertung: Klagenfurter Parfum-Diebe bleiben unbekannt

Unbekannte Täter haben zwischen dem 11. und dem 13. Dezember in einem Drogeriefachmarkt in Klagenfurt hochpreisige Parfums im Wert von mehr als 1.500 Euro gestohlen. Eine durchgeführte Videoauswertung ist bislang negativ verlaufen, berichtet die Polizei. In einem weiteren Drogeriefachmarkt wurden am 13. Dezember ebenfalls hochpreisige Parfums gestohlen. Die Schadenshöhe beträgt in diesem Fall mehr als 700 Euro.