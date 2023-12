Tankstellenshop in Grazer Ragnitzstraße nach Umbau wieder geöffnet

Betrieben wird der 80 m² große SPAR express von der Firma Doppler. Stationsleiterin und damit Ansprechperson vor Ort in Graz- Ragnitz ist Melissa Szorger. Sie heißt mit ihrem Team von 9 Mitarbeiter:innen die Kundschaft im neuesten SPAR express Tankstellenshop der Stadt willkommen: an sieben Tagen die Woche, jeweils von sechs bis 22 Uhr.

Lange Öffnungszeiten und Post-Annahmestelle

Der SPAR express in der Ragnitzstraße ist einer von 13 Tankstellenshops, den SPAR in der Steiermark betreibt. Coffee to go, täglich ofenfrisches Gebäck, eine Auswahl an Snacks und belegten Weckerln und vor allem die günstige Supermarkt-Preisgarantie kommen bei der Kundschaft hervorragend an. „So auch in der Grazer Ragnitzstraße: Der SPAR express erfüllt für die Menschen in und um den Grazer Stadtteil Ragnitz eine Nahversorger-Funktion“, erklärt Mag. Christoph Holzer, Geschäftsführer von SPAR Steiermark. „Kundenfreundlich sind nicht nur die superlangen Öffnungszeiten, sondern auch die Post-Annahmestelle und die SPAR-Supermarkt-Preisgarantie.“ Das bedeutet, dass alle SPAR-Marken-Produkte von S-BUDGET bis zu SPAR PREMIUM gewohnt günstig sind wie im SPAR-Supermarkt.