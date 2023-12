Bis zu 5 Grad: Am Donnerstag zeigt sich wieder die Sonne

Am Donnerstag verschwinden bereits am Vormittag die Wolken langsam vom Kärntner Himmel und es lockert auf. Verbreitet blickt im ganzen Land die Sonne durch. „In den Tal- und Beckenlagen hält sich aber verbreitet Hochnebel, der sich vor allem im Klagenfurter Becken als zäh erweist und nur stellenweise auflockert“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit.

Wolken und Wind aus dem Norden

Am Nachmittags ziehen vereinzelt ein paar Wolken durchs Land. Abseits der Regionen mit Hochnebel bleibt es aber überwiegend sonnig. „Am Tauernhauptkamm stauen sich von Norden her dichte Wolken an, in den Tauerntälern kommt teils föhniger Nordwind auf“, geben die Meteorologen weiter bekannt. Die Temperaturen klettern auf 2 bis 5 Grad. In den Regionen mit anhaltender Hochnebeldecke bleibt es kälter.