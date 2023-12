Sonne, Regen und Schnee: So wird das Wetter am Donnerstag

„In der nördlichen Obersteiermark stauen sich am Donnerstag mit Nordwestwind dichte Wolken. Es regnet und schneit ein wenig. Die Schneefallgrenze liegt in rund 900m Höhe“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Am meisten Regen fällt ist jedoch im Süden der Steiermark zu erwarten. Über dem Ennstal kann es zwischendurch auch auflockern und die Sonne kommt durch.

Maximal 8 Grad im Süden

Vom Oberen Murtal bis in den Süden lockern die Wolken mit etwas Nordföhn deutlich mehr auf. Hier dürfen wir uns auf ein paar Sonnenstunden freuen. In der Früh liegen die Temperaturen noch zwischen 0 Grad im Aichfeld und 3 Grad in Fürstenfeld. Am Nachmittag bleiben die Temperaturen im Norden bei maximal 2Grad. Im Süden wird es mit maximal 8 Grad etwas wärmer.