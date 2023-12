Regen und Schnee: Der Donnerstag bleibt frostig

Veröffentlicht am 13. Dezember 2023, 21:58 / ©Thomas Kaiser

„Der Ostalpenraum liegt in einer nordwestlichen Strömung. Damit ist es auf der Alpennordseite den ganzen Tag trüb und regnerisch. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber noch zwischen 800 und 1200 Meter“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Schnee im Norden Österreichs

In den Nordstaulagen wird es auch an Donnertag wieder verbreitet regnen. Auch mit Schnee ist zu rechnen. Die Alpensüdseite bleit vorerst vom Regen verschont. „Am Alpenostrand ziehen Regen- oder Schneeregenschauer durch. Der Wind weht schwach bis mäßig aus dem Westen bis in den Nordwesten“, heißt es aus der Wetterzentrale. Die Frühtemperaturen liegen im ganzen Land zwischen 1 und 5 Grad. Vor allem im Süden kann es sehr frostig werden. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 3 und 9 Grad.