Probeführerschein-Besitzerinnen gaben sich illegales Straßenrennen

Am Mittwoch, dem 13. Dezember, gegen 21.15 Uhr kam es in Innsbruck, auf der Technikerstraße, Ortsgebiet bei erlaubten 50 km/h, vermutlich zu einem illegalen Straßenrennen zwischen zwei 19-jährigen österreichischen Probeführerscheinbesitzerinnen. Die Geschwindigkeitsübertretungen waren dermaßen gravierend, dass den Lenkerinnen der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen wurde. Entsprechende Anzeigen an die Behörde folgen.