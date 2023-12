Echtes Handwerk: Sie backt das wohl leckerste Kletzenbrot der Steiermark

Veröffentlicht am 14. Dezember 2023, 12:20 / ©Franz Suppan

Die etablierte Brotbäuerin aus Eibiswald holte sich nach 2012 heuer zum 2. Mal den Landessieg bei den Früchtebroten. Das Erfolgsrezept der Landessiegerin: Nur natürliche Zutaten aus der Region, gekonnte Handwerkskunst sowie viel Erfahrung und Leidenschaft beim Backen.

Siegerin lüftet kleines Geheimnis

Kletzen- und Früchtebrote sind ein traditionelles und beliebtes Brauchtumsgebäck rund um die Weihnachtszeit, das in kleineren länglichen Laiben gebacken wird. Es ist saftig und im Anschnitt sind die Frucht- und Nussstücke sichtbar. Das Geheimnis über das Kletzenbrot der Landessiegerin. Die Bäuerin hat mittlerweile ein viertel Jahrhundert Erfahrung in der Herstellung dieser Köstlichkeit. Das Kletzenbrot-Rezept ist natürlich ein streng gehütetes Geheimnis. Loibner verrät: „Die Birnen sind natürlich das Um und Auf. Die bekomme ich frisch aus der Region – getrocknet und veredelt werden sie von mir selbst. Für die heurige Saison habe ich 450 Kilo getrocknet. Die Nüsse klopfe ich auch selber. Die Frucht-, Nussmischung erhält dann einen ganz speziellen ‚Mantel‘ aus Brotteig.“ Die Kletzenbrot-Spezialistin verrät „Damit ist das Kletzenbrot innen saftig und außen knusprig – das lieben meine Kunden.“

©Franz Suppan ©Franz Suppan | Die strahlende Landessiegerin Margarethe Loibner aus Eibiswald.

Harte Konkurrenz um Landessieg

Traditionelles Kletzen- und Früchtebrot mit den letzten Früchten des Jahres. In den Trocken-Früchten steckt die letzte Kraft des alten Jahres und wird in die Adventbrote hineingebacken, um sie mit ins neue Jahr zu nehmen. Kletzen sind getrocknete Birnen und im klassisch-traditionellen Kletzenbrot ein Muss. Interessanterweise hat man schon früher Feigen und Weinbeeren für dieses Brot verwendet, um das Brot aufzuwerten. Man hat sich über die Leistbarkeit dieser Trockenfrüchte gefreut. Regional unterschiedlich ist die Ausformung. In manchen Regionen bekommt das Früchtebrot eine Brotteighülle. Für einen Landessieg sind 100 Punkte Voraussetzung. Diese Brote kommen dann ins Finalen und werden von der Fachjury nochmals auf Herz und Nieren getestet. Nur absolut makellose Brote können gewinnen.