Neuer Stadtteil geplant: Das passiert am Areal des alten Hallenbades

Das geplante, neue Hallenbad in Klagenfurt ist in aller Munde. Doch was passiert künftig am Areal des alten Hallenbades in der Gasometergasse? Auch hier stehe bereits ein Projekt in den Startlöchern, wie Stadtplanungsreferentin Constance Mochar (SPÖ) beim heutigen Pressegespräch verrät. In Anlehnung an den „Europan16 Wettbewerb“ soll ein neuer Stadtteil entstehen, der sich von der HTL in der Lastenstraße bis zum Hauptbahnhof zieht.

Geht um 9.900 Quadratmeter großes Grundstück

Überzeugt hat das Grundstück, weil es sich direkt im Zentrum der Stadt befindet und optimal mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen ist. Zudem seien auch die Innenstadt und der Hauptbahnhof in wenigen Gehminuten erreichbar. Dadurch bestehe auch eine perfekte Verbindung durch die künftige Koralmbahn-Schnellstraße, meint Mochar. Dies sei der Hauptgrund gewesen, aus welchem das 9.900 Quadratmeter große Grundstück von der Gemeinnützigen Alpenländischen Gesellschaft für Wohnungsbau und Siedlungswesen m.b.H. (GWS) und der Zwei 2021 Haring GmbH angekauft wurde.

Entstehen sollen neben neuen Wohnungen auch Büroflächen, Grünflächen und ein Kinderschutzzentrum.

160 Wohneinheiten, Eurospar und Büroflächen

Geplant ist, dass die Zwei 2021 Haring GmbH am östlichen Grundstücksteil einen Nahversorger – angedacht ist ein Eurospar – sowie auch Wohnungen realisiert. Die GWS als gemeinnütziges Wohnbauunternehmen will am westlichen Teil Kinderversorgungseinrichtungen sowie leistbare oder nach Möglichkeit auch geförderte Wohnungen umsetzen. Insgesamt sollen 160 Wohneinheiten entstehen, ebenso ein Kinderschutzzentrum, eine Kindertagesstätte und weitere Büroflächen. Die Gebäudefassaden sollen nach außen hin dem Stadtbild angeglichen werden. Auch eine Tiefgarage mit 179 Stellflächen sowie große Grünflächen sind geplant. „Wir werden die Potenziale der einzelnen Stadtteile nutzen und das Beste herausholen“, verspricht Robert Piechl, Leiter Abteilung Stadtplanung. Der Spatensich soll bereits Anfang 2024 erfolgen. Die voraussichtliche Fertigstellung ist für Ende 2028 angedacht. Wie viel investiert wird, könne man derzeit noch nicht sagen. „Das kommt darauf an, wie sich die Baukosten entwickeln werden“, meint Johannes Geiger, Geschäftsführer der GWS, abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.12.2023 um 12:55 Uhr aktualisiert