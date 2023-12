Geldregen in Tirol: Euroscheine lagen auf der Straße

Veröffentlicht am 14. Dezember 2023, 12:46 / ©pixabay.com

Was würdest du machen, wenn du auf einer Straße haufenweise Euroscheine findest? Einstecken oder doch den Besitzer suchen beziehungsweise es der Polizei übergeben? In dem Fall um den „Geldregen“ in Rum, Tirol, wird sich noch zeigen, wer die ehrlichen Finder sind – zumindest besteht die Hoffnung. Der ein oder andere Finder soll sich bereits sogar bei der Polizei gemeldet haben.

Geldtasche am Auto vergessen

Wie kam das Geld nun dorthin? Eine ältere Dame dürfte beim Einkaufen die Brieftasche mit der großen Summe Bargeld auf dem Dach ihres Autos vergessen haben. Sie ist dann losgefahren und das Geld blieb auf der Straße auf Höhe einer Tankstelle liegen.