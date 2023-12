Bundesweite Einbruchsserie in Automaten geklärt

Bedienstete der Polizeiinspektion Wiener Neustadt Burgplatz wurden am 11. Dezember 2023, gegen 4.40 Uhr, von einem Anrainer angezeigt, dass ein unbekannter Mann versuche einen Tabakautomaten in der Anny Wödl-Gasse im Stadtgebiet von Wiener Neustadt aufzubrechen.

Einbruchswerkzeug im Auto gefunden

Durch das rasche Einschreiten der Polizisten konnte im Nahbereich des Tatortes ein parkendes Fahrzeug ohne Kennzeichen mit einer männlichen Person am Steuer wahrgenommen werden. Bei einer Kontrolle bemerkten die Bediensteten Einbruchswerkzeug, ein gestohlenes Kennzeichen und Diebesgut aus dem Tabakautomaten im Fahrzeug. Der Beschuldigte, ein 45-jähriger ungarischer Staatsbürger, wurde vorläufig festgenommen. Das Diebesgut und das Einbruchswerkzeug wurde vorläufig sichergestellt.

Zahlreiche Einbrüche

Die weiteren Erhebungen übernahmen Kriminalisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl. Durch die akribischen Ermittlungen des Landeskriminalamtes konnten dem Beschuldigten insgesamt 11 versuchte und 13 vollendete Einbrüche in Automaten, ein Einbruch in einen Lagercontainer, einen Einbruchsversuch bei einem Bankomaten sowie ein Kennzeichendiebstahl zugeordnet werden.

Bundesweit aktiv

Die angeführten Straftaten wurden im Zeitraum von 9. Oktober bis 11. Dezember 2023 in Graz, St. Pölten, Wiener Neustadt, Eisenstadt sowie den Bezirken Baden, Wiener Neustadt -Land, Bruck an der Leitha, Neusiedl am See, Güssing, und Mattersburg verübt. Der dadurch verursachte Gesamtschadenssumme beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Der 45-Jährige zeigte sich bei den durchgeführten Einvernahmen umfassend geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert.