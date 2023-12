Vertrag von Stadttheater-Intendant Aron Stiehl bis 2030 verlängert

Am Foto: Stadttheater-Intendant Aron Stiehl.

Veröffentlicht am 14. Dezember 2023, 13:31 / ©Helge Bauer

Beide Verträge enden mit 31. August 2025 und sollen dann um fünf Jahre bis 31. August 2030 verlängert werden. Das teilte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) als Kulturreferent und Vorsitzender des Theaterausschusses am Donnerstag mit. Für die Vertragsverlängerungen habe man sich bereits jetzt ausgesprochen, um dem Stadttheater Kontinuität zu geben, so Kaiser. „Die Planung und Vorbereitung von Produktionen erfordert viel Vorlaufzeit. Als Theaterausschuss wollten wir sicherstellen, dass diese in gewohnt hoher Qualität genutzt werden kann.“ Die Verträge werden gerade final ausgefertigt.